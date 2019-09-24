В Реже СКР проводит проверку по факту ДТП с двумя несовершеннолетними

По предварительным данным, 23 сентября в вечернее время в Реже произошло ДТП с участием двух автомобилей — Hyundai и «Нива». В результате аварии пострадали двое детей — 2004 и 2006 годов рождения. Несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.