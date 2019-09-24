В Реже СКР проводит проверку по факту ДТП с двумя несовершеннолетними
Сегодня, 10:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Режевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту наезда автомобиля на двух несовершеннолетних, сообщает СУ СКР по региону.
По предварительным данным, 23 сентября в вечернее время в Реже произошло ДТП с участием двух автомобилей — Hyundai и «Нива». В результате аварии пострадали двое детей — 2004 и 2006 годов рождения. Несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.
Следователи проходят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП.
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