Часто ночуют в подъездах: в Нижнем Тагиле разыскивают двух несовершеннолетних

По информации правоохранителей, подростки Александр Лаптев и Владимир Молодых состоят на учете в комитете ПДН, часто уходят из дома и ночуют в подъездах. Учатся в восьмом классе одной из школ Дзержинского района. Оттуда они ушли 22 сентября, но домой не явились.