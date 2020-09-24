Часто ночуют в подъездах: в Нижнем Тагиле разыскивают двух несовершеннолетних

Часто ночуют в подъездах: в Нижнем Тагиле разыскивают двух несовершеннолетних

Сегодня, 21:39ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Полицией Нижнего Тагила объявлен розыск двух 14-летних молодых людей, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

По информации правоохранителей, подростки Александр Лаптев и Владимир Молодых состоят на учете в комитете ПДН, часто уходят из дома и ночуют в подъездах. Учатся в восьмом классе одной из школ Дзержинского района. Оттуда они ушли 22 сентября, но домой не явились.

Молодые люди носят стрижку с зачесанной на бок челкой. У одного из молодых людей есть мобильный телефон, но номер недоступен.

Напомним, 6 сентября в Нижнем Тагиле пропала учащаяся коррекционной школы. Позже правоохранители нашли девочку. Она сломала сим-карту, чтобы ей не звонили.

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