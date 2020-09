В Екатеринбурге военный грузовик попал в массовое ДТП с семью автомобилями

Вчера в Екатеринбурге столкнулись сразу семь машин, сообщает Е1.

При ДТП столкнулись семь автомобилей: Cadillac Escalade, Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Ford Focus, грузовик Iveco и военный «Урал». По словам свидетелей, Ford, обе машины Hyundai и Toyota двигались друг за другом по левой полосе со стороны Сибирского тракта к улице Московской. Поток машин снизил скорость, при этом в Toyota Highlander сзади въехал Cadillac Escalade. От удара Toyota отбросило в средний ряд. Там ехал Iveco, он столкнулся с военным грузовиком «Урал», который двигался по правой полосе. После столкновения Toyota вылетела обратно в левую полосу, и боком ударила Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris и Ford Focus, которые были впереди. Как утверждает водитель Cadillac Escalade, женщина, которая была за рулем Toyota Highlander перестраивалась. Этим она создала помеху. По словам женщины, она никаких маневров не совершала, ее слова подтверждают и другие участники ДТП. При аварии пострадавших нет. Напомним, накануне на Салдинской трассе произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. На Салдинской трассе произошло массовое ДТП

Related news: На Салдинской трассе произошло массовое ДТП

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter