Водитель из Асбеста приговорен к 3,5 годам колонии за смерть пассажира в ДТП

Установлено, что 27 мая 2017 года в 4:35 на улице Войкова мужчина в пьяном виде ехал за рулем автомобиля Nissan Sanny. В салоне также находился пассажир. Скорость машины при этом была 91 км/ч.

В какой-то момент автомобиль занесло, он вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир скончался от полученных травм.