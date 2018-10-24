Водитель из Асбеста приговорен к 3,5 годам колонии за смерть пассажира в ДТП
Сегодня, 12:56ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Асбеста признан виновным в ДТП с гибелью пассажира. Мужчина находился за рулям в алкогольном опьянении и, превысив скорость, врезался в дерево.
Установлено, что 27 мая 2017 года в 4:35 на улице Войкова мужчина в пьяном виде ехал за рулем автомобиля Nissan Sanny. В салоне также находился пассажир. Скорость машины при этом была 91 км/ч.
В какой-то момент автомобиль занесло, он вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир скончался от полученных травм.
Асбестовский городской суд признал водителя виновным по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей