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Водитель из Асбеста приговорен к 3,5 годам колонии за смерть пассажира в ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель из Асбеста приговорен к 3,5 годам колонии за смерть пассажира в ДТП

Сегодня, 12:56ПроисшествияФото: pixabay.com
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