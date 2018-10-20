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Четыре человека погибли: ДТП произошло на Серовском тракте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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V dtp na trasse r 228 v volgogradskoy oblasti postradali 5 chelovek dorogi rossii

Четыре человека погибли: ДТП произошло на Серовском тракте

Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: dorinfo.ru
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