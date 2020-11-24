Под Нижним Тагилом банка меда обошлась старушке в 167 тысяч рублей

Под Нижним Тагилом банка меда обошлась старушке в 167 тысяч рублей

Сегодня, 17:44ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге задержали подозреваемых в краже у старушки, проживающей под Нижним Тагилом.

79-летняя женщина обратилась к правоохранителям с сообщением о пропавших накоплениях, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Гражданка сообщила, что к ней зашел смуглый молодой человек и предложил купить мед. Сначала она отказывалась, но мужчина настаивал и предложил скидку. Пенсионерка согласилась и мужчина попросил её дать ему пустую банку взамен полной. Когда пожилая женщина отлучилась, злоумышленник выкрал денежные средства, местонахождение которых усмотрел когда бабушка расплачивалась за мед.

В ходе оперативных мероприятий был вычислен автомобиль, на котором прибыл подозреваемый. Оказалось, что он был взят в аренду у челябинской конторы. В Екатеринбурге было установлено место положения машины и правоохранители устроили засаду, которая вскоре принесла плоды. Были задержаны двое мужчин и женщина. Они сообщили, что привезли мед из Башкирии на продажу.

Один из низ сознался в хищении средств у пенсионерки. Денежные средства размере 167 тысяч рублей были возвращены жительнице Висима. Подозреваемый задержан до избрания меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре сообщалось о краже из салона сотовой связи в Екатеринбурге. Мужчина разрубил остекление двери топором, а затем вынес из помещения телефоны и денежные средства на сумму около 20 тысяч рублей.

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