Под Нижним Тагилом банка меда обошлась старушке в 167 тысяч рублей

В ходе оперативных мероприятий был вычислен автомобиль, на котором прибыл подозреваемый. Оказалось, что он был взят в аренду у челябинской конторы. В Екатеринбурге было установлено место положения машины и правоохранители устроили засаду, которая вскоре принесла плоды. Были задержаны двое мужчин и женщина. Они сообщили, что привезли мед из Башкирии на продажу.