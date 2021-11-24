15 лет тюрьмы грозит тагильчанину за убийство бдительного сотрудника магазина

15 лет тюрьмы грозит тагильчанину за убийство бдительного сотрудника магазина
15 лет тюрьмы грозит тагильчанину за убийство бдительного сотрудника магазина
Сегодня, 11:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Тагильчанин в ходе пьяной ссоры из-за украденной им бутылки шампанского может угодить в тюрьму на 15 лет. Мужчина ударил два раза ножом своего оппонента и скрылся в толпе прохожих.

Инцидент произошел 10 мая 2021 года около 10 вечера на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле. Злоумышленник вместе со своим товарищем распивали спиртное вблизи одного из местных магазинов — внезапно их внимание привлекла компания молодых людей. Подвыпившие тагильчане устроили драку. Когда с рукоприкладством было покончено, парочка нетрезвых тагильчан ушла по своим делам, но позднее вернулась в этот же магазин, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Злоумышленнику захотелось добавки — в итоге он украл бутылку шампанского из торговой точки. Заметивший это бывший сотрудник магазина — по стечению обстоятельств, именно с его компанией накануне произошла драка — потребовал у обвиняемого оплатить спиртное. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая закончилась двумя ударами ножа — пьяный дебошир пырнул своего оппонента и скрылся на улице.

Позднее пострадавший скончался от нанесенных ему травм.

23-летнему тагильчанину уже предъявили обвинение в убийстве — ему грозит до 15 лет колонии. Дело передано в суд.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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