15 лет тюрьмы грозит тагильчанину за убийство бдительного сотрудника магазина

Инцидент произошел 10 мая 2021 года около 10 вечера на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле. Злоумышленник вместе со своим товарищем распивали спиртное вблизи одного из местных магазинов — внезапно их внимание привлекла компания молодых людей. Подвыпившие тагильчане устроили драку. Когда с рукоприкладством было покончено, парочка нетрезвых тагильчан ушла по своим делам, но позднее вернулась в этот же магазин, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Злоумышленнику захотелось добавки — в итоге он украл бутылку шампанского из торговой точки. Заметивший это бывший сотрудник магазина — по стечению обстоятельств, именно с его компанией накануне произошла драка — потребовал у обвиняемого оплатить спиртное. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая закончилась двумя ударами ножа — пьяный дебошир пырнул своего оппонента и скрылся на улице.
Позднее пострадавший скончался от нанесенных ему травм.
23-летнему тагильчанину уже предъявили обвинение в убийстве — ему грозит до 15 лет колонии. Дело передано в суд.