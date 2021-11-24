Спасали прохожие: мужчина потерял сознание и умер в метро Екатеринбурга

Мужчина почувствовал себя нехорошо и упал на пол на станции метро «Ботаническая» в уральской столице. Спасти его не удалось. Об этом рассказали очевидцы инцидента.

По словам одного из свидетелей, у свердловчанина пропал пульс, после чего прохожие начали делать ему непрямой массаж сердца. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть и накрыли лицо шарфом гражданина. Больше они ничего не предприняли, сообщает Е1. Отмечается, что инцидент не связан с криминалом. Об этом сообщили в пресс-службе местного УМВД. Другая свидетельница рассказала, что все случилось около 18.30. Помимо массажа сердца прохожие также делали искусственное дыхание. По словам девушки, вблизи стояли полицейские и представители метрополитена, однако ни те, ни другие не смогли оказать первую помощь. Стражи порядка заявили, что умеют только фиксировать перелом. Очевидцы отметили, что скорую медицинскую помощь пришлось дожидаться почти час. Напомним, 17 ноября стало известно, что вблизи ТЦ «Мегамарт» на Вагонке в Нижнем Тагиле обнаружен труп 66-летнего мужчины. Он умер из-за несчастного случая. Тагильчанин шел по улице, однако почувствовал себя плохо и упал. Стали известны детали обнаружения трупа у «Мегамарта» на Вагонке в Нижнем Тагиле

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