Житель Нижнего Тагила укусил полицейского за палец и сел из-за этого в тюрьму

За нанесенную рану ногтевой фаланги и причиненную физическую боль гражданин Меленьтев был признан виновным в нарушении части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима.