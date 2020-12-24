Житель Нижнего Тагила укусил полицейского за палец и сел из-за этого в тюрьму

Житель Нижнего Тагила укусил полицейского за палец и сел из-за этого в тюрьму

Сегодня, 16:17ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Тагильчанин получил реальный срок за то, что укусил сотрудника полиции за палец, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что 31 июля 2020 года ранее судимый Андрей Меленьтев был задержан стражами порядка по подозрению в распространении наркотиков. Его доставили в отдел полиции № 17, где он попытался скрыть следы преступления путем поедания пакетика с наркотическим средством.

Сотрудник ППС не растерялся и предпринял действия по пресечению уничтожения улики. Преступник укусил представителя власти за указательный палец левой руки.

За нанесенную рану ногтевой фаланги и причиненную физическую боль гражданин Меленьтев был признан виновным в нарушении части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима.

Кроме того, на осужденного завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (Хранение наркотических средств). На текущий момент дело передано на рассмотрение в суд.

Напомним, в середине ноября были арестованы челябинские COVID-диссиденты за нападение на полицейских.

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