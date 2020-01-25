В Екатеринбурге локализован пожар в здании со складскими помещениями

Возгорание в Екатеринбурге по улице Автомагистральной было локализовано. Помещение выгорело полностью.

В 11:16 (мест) огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в производственном здании по ул. Автомагистральной в г. Екатеринбурге. Пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций, сообщает ведомство.

Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

Уровень вредных веществ в воздухе замерялся при помощи инженерной химической лаборатории. Превышения допустимой нормы не зафиксировано.