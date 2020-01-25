В Екатеринбурге локализован пожар в здании со складскими помещениями
В Екатеринбурге пожарные локализовали пожар в здании, где расположены складские помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Возгорание в Екатеринбурге по улице Автомагистральной было локализовано. Помещение выгорело полностью.
В 11:16 (мест) огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в производственном здании по ул. Автомагистральной в г. Екатеринбурге. Пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций, сообщает ведомство.
Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.
Уровень вредных веществ в воздухе замерялся при помощи инженерной химической лаборатории. Превышения допустимой нормы не зафиксировано.
Пожар в двухэтажном складском помещении начался около половины восьмого утра. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте был развернут штаб пожаротушения. На месте работало 114 пожарных и 36 единиц техники. Кроме того, был дополнительно привлечен пожарный поезд. Тушение огня было осложнено дальним расположением источника воды, а также наличием горючих материалов внутри помещений.