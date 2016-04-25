В Нижнем Тагиле жертва домашнего насилия осуждена на 7 лет лишения свободы за убийство супруга

Семейная драма случилась в посёлке Северный 12 июля прошлого года. С тех пор компетентные органы и суд пытались разобраться в том, что же случилось той злополучной ночью.

Журналисты TagilCity.ru поговорили с сестрой осужденной, которая рассказала о множестве нарушений при расследовании преступления:

Сестру [Татьяну Кравчук – прим. ред.] обвиняют в том, что она совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения. Но экспертиза, которая могла бы подтвердить это, не была проведена. К делу не была приобщена справка о том, что сестра была очень сильно избита. Осмотр места происшествия происходил без понятых. Они подписали чистые бланки. Эксперт в суде не смог однозначно подтвердить, что орудием убийства является кухонный нож. Отпечатки с ножа не снимались. Я не знаю, что произошло той ночью, меня там не было. Но вину своей сестры я считаю недоказанной. Все допросы и явка с повинной у неё были взяты 12 июля, когда она не могла разговаривать, нас не узнавала, только ревела рассказала журналисту TagilCity.ru сестра осуждённой Колбина Наталья.

Потому, по словам Натальи, адвокат будет обжаловать приговор в суде более высокой инстанции, для того, чтобы доказать невиновность её сестры.

У стороны обвинения, конечно, совсем другое видение ситуации. В прокуратуре не считают наказание излишне строгим.

Действия Кравчук квалифицированы как убийство (ст. 105. ч 1. УК РФ). Санкция этой статьи – от 6 до 15 лет лишения свободы. Потому я не думаю, что гособвинением, с учётом её непризнательной позиции, запрошено слишком много рассказала журналисту TagilCity.ru старший помощник прокурора Закирова София

Рассказали в прокуратуре и о ходе расследования. Отдельно было подчёркнуто, что сначала осуждённая дала признательные показания и подписала явку с повинной.

Кравчук подписала явку с повинной, дала признательные показания, что нанесла ножевое ранение своему супругу. После того как в дело вступил другой адвокат, линия защиты была выбрана совсем другая. Они начали говорить о том, что она ничего не помнит, но она этого не делала. Сначала говорили о том, что это была самооборона, потом о том, что она была в состоянии аффекта, хотя экспертиза показала, что это не так. Версии у защиты были разные, противоречивые. При вынесении приговора суд всё это проанализировал и пришёл к выводу, что действия следует квалифицировать как убийство и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы объяснила журналисту TagilCity.ru Закирова София.

Приговор пока не вступил в законную силу. Это значит, что с 21 апреля есть 10 дней на то, чтобы обжаловать его. Тем не менее, пока ещё это не было сделано.

Жалобы о несогласии с назначенным наказанием или с квалификацией действий, мы пока не получали отметили в прокуратуре Дзержинского района.

Приговор вызвал большой резонанс среди жителей посёлка Северный. Некоторые его жители ездили на все заседания, чтобы поддержать Татьяну Кравчук. Она пользовалась среди них авторитетом как опытный и чуткий банковский сотрудник. Сейчас осуждённая заключена под стражу.