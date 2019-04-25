Три человека пострадали и один погиб в ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 10:28ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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В Екатеринбурге утром 24 апреля произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и трое госпитализированы в медучреждения, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, водитель Chevrolet решил развернуться на улице 8 Марта через трамвайные рельсы, его пропустил ВАЗ, который остановился, а водитель автомобиля Renault не предоставил преимущество движения и протаранил автомобиль. В машине Chevrolet находились пять человек.
Один из пассажиров погиб на месте, еще трое госпитализированы в медучреждения, у одного из пострадавших диагностирован перелом позвоночника. Чтобы достать людей из покореженных машин потребовалась помощь спецтехники.
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На месте работают сотрудники ГИБДД, которые занимаются установлением точной картины ДТП.
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