Три человека пострадали и один погиб в ДТП в Екатеринбурге

По предварительной информации, водитель Chevrolet решил развернуться на улице 8 Марта через трамвайные рельсы, его пропустил ВАЗ, который остановился, а водитель автомобиля Renault не предоставил преимущество движения и протаранил автомобиль. В машине Chevrolet находились пять человек.