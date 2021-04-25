Пожар на складе замороженной продукции потушен в Екатеринбурге

Напомним, пожар возник на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге 24 апреля в 16.26. Тушение усложнялось сильным дымом. Сообщение поступило на пульт оператора. В течение четырех минут к месту прибыли первые спасатели. Горел деревянный склад с замороженной продукцией на территории производства.