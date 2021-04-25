Пожар на складе замороженной продукции потушен в Екатеринбурге

Пожар на складе замороженной продукции потушен в Екатеринбурге
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пожар на складе с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией потушен в Екатеринбурге.

На производственной территории в 800 квадратных метров горел деревянный склад. Тушение затруднялось большим задымлением. На месте инцидента было задействовано 12 единиц спецтехники и 42 сотрудника пожарной службы, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Проливка и разбор сгоревших конструкций закончены в 01:00. Пострадавших нет.

Напомним, пожар возник на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге 24 апреля в 16.26. Тушение усложнялось сильным дымом. Сообщение поступило на пульт оператора. В течение четырех минут к месту прибыли первые спасатели. Горел деревянный склад с замороженной продукцией на территории производства.

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