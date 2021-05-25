Вскрывший вены в кабинете следователя тагильский экс-полицейский отпущен на свободу

Экс-полицейский из Нижнего Тагила Павел Долганов, вскрывший вены в кабинете следователя 18 мая, вышел на свободу спустя двое суток после задержания. Редакция Tagilcity.ru пообщалась с Павлом и выяснила, за что мужчина был задержан.

По словам Павла, он был задержан за неявки на следственные действия, с чем он не согласен. Бывший полицейский заявил, что им были предоставлены больничные листы, на основании которых он не мог явиться к следователю. В тот день к следователю я пришел сам, чтобы ознакомиться с материалами следствия. Следователь заявил, что больничный не является основанием для того, чтобы пропускать следственные действия, после чего я был задержан,рассказал редакции TagilCity.ru Павел Долганов. 21 мая состоялось судебное заседание над Павлом Долгановым. Следователь выдвинул ходатайство о задержании Долганова до 10 июня. Суд ходатайство отменил, после чего Павел был отпущен на свободу. Сейчас меры пресечения по отношению ко мне нет, я не нахожусь под подпиской о невыезде, только обязательство о явке,делится Павел. Напомним, экс-полицейский, ранее жаловавшийся на коррупционную связь начальства с ритуальным агентством Павел Долганов вскрыл себе вены в кабинете следователя. На месте молодому человеку была оказана первая медицинская помощь, после чего его поместили в изолятор. Экс-полицейский вскрыл себе вены в кабинете следователя в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter