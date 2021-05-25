Вскрывший вены в кабинете следователя тагильский экс-полицейский отпущен на свободу

По словам Павла, он был задержан за неявки на следственные действия, с чем он не согласен. Бывший полицейский заявил, что им были предоставлены больничные листы, на основании которых он не мог явиться к следователю.
В тот день к следователю я пришел сам, чтобы ознакомиться с материалами следствия. Следователь заявил, что больничный не является основанием для того, чтобы пропускать следственные действия, после чего я был задержан,рассказал редакции TagilCity.ru Павел Долганов.
21 мая состоялось судебное заседание над Павлом Долгановым. Следователь выдвинул ходатайство о задержании Долганова до 10 июня. Суд ходатайство отменил, после чего Павел был отпущен на свободу.
Сейчас меры пресечения по отношению ко мне нет, я не нахожусь под подпиской о невыезде, только обязательство о явке,делится Павел.
Напомним, экс-полицейский, ранее жаловавшийся на коррупционную связь начальства с ритуальным агентством Павел Долганов вскрыл себе вены в кабинете следователя. На месте молодому человеку была оказана первая медицинская помощь, после чего его поместили в изолятор.