Вскрывший вены в кабинете следователя тагильский экс-полицейский отпущен на свободу

Вскрывший вены в кабинете следователя тагильский экс-полицейский отпущен на свободу
Вскрывший вены в кабинете следователя тагильский экс-полицейский отпущен на свободу
Сегодня, 18:36ПроисшествияФото: pixabay.com
Экс-полицейский из Нижнего Тагила Павел Долганов, вскрывший вены в кабинете следователя 18 мая, вышел на свободу спустя двое суток после задержания. Редакция Tagilcity.ru пообщалась с Павлом и выяснила, за что мужчина был задержан.

По словам Павла, он был задержан за неявки на следственные действия, с чем он не согласен. Бывший полицейский заявил, что им были предоставлены больничные листы, на основании которых он не мог явиться к следователю.

В тот день к следователю я пришел сам, чтобы ознакомиться с материалами следствия. Следователь заявил, что больничный не является основанием для того, чтобы пропускать следственные действия, после чего я был задержан,рассказал редакции TagilCity.ru Павел Долганов.

21 мая состоялось судебное заседание над Павлом Долгановым. Следователь выдвинул ходатайство о задержании Долганова до 10 июня. Суд ходатайство отменил, после чего Павел был отпущен на свободу.

Сейчас меры пресечения по отношению ко мне нет, я не нахожусь под подпиской о невыезде, только обязательство о явке,делится Павел.

Напомним, экс-полицейский, ранее жаловавшийся на коррупционную связь начальства с ритуальным агентством Павел Долганов вскрыл себе вены в кабинете следователя. На месте молодому человеку была оказана первая медицинская помощь, после чего его поместили в изолятор.

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