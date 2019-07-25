В реке возле стадиона «Высокогорец» обнаружили труп

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В Нижнем Тагиле в районе стадиона «Высокогорец» в реке обнаружили труп, сообщает Znak. Как пишет издание со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское», погибшим оказался 34-летний местный житель.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пояснили в полиции, тело обнаружили прохожие и сообщили правоохранителям, дальнейшей проверкой и установление обстоятельств произошедшего займётся следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СУ СКР по Свердловской области.
Ранее стало известно, что в техническом водоеме в ВГОК утонули двое подростков 13 лет.
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