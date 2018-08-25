Жительница Арамиля незаконно получила 400 тысяч рублей социальных выплат

Установлено, что с 2004 года осужденная являлась опекуном своей внучки. Пенсионерка поддерживала отношения с проживающей в соседнем населенном пункте матерью ребенка.

Однако в июне 2013 года женщина подала в Сысертский районный суд заявление с просьбой признать мать ребенка безвестно отсутствующей.

На основании заявления с июля 2013 года несовершеннолетней установлена социальная пенсия по потере кормильца. Получателем пенсии являлась осужденная.

В сентябре 2016 года после получения из Управления социальной политики сообщения об установлении места жительства дочери она написала заявление в Пенсионный фонд РФ о прекращении выплаты пенсии.

За период с июля 2013 года по сентябрь 2016 года из средств Пенсионного Фонда РФ женщина незаконно получила выплаты в сумме около 400 тысяч рублей.