Под Нижним Тагилом пьяный мужчина катал детей на мотоцикле и врезался в столб

Под Нижним Тагилом пьяный мужчина катал детей на мотоцикле и врезался в столб

Сегодня, 19:14ПроисшествияPhoto: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В посёлке Левиха пьяный отец посадил в люльку мотоцикла двоих детей и попал в ДТП. Дети получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 25 августа. 35-летний мужчина вместе с детьми девяти и шести лет ехал на мотоцикле «ИЖ-Юпитер-5». Водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Дети получили травмы и были госпитализированы в больницу Кировграда. У девочки диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сейчас решается вопрос о транспортировке её в больницу Верхней Пышмы, мальчик находится в стационаре местной больницы с переломом обеих голеней.

Мужчина купил мотоцикл несколько дней назад, однако не поставил его на учет, а также не имел водительских прав. В ГИБДД рассказали, что мать детей находилась дома в нетрезвом состоянии. Родителей неоднократно лишали родительских прав, в феврале 2020 года их восстановили в правах.

Под Нижним Тагилом пьяный мужчина катал детей на мотоцикле и врезался в столб
Photo:УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

После случившегося мать пришла на место ДТП, но не осознала произошедшее, пояснили в Госавтоинспекции.

После ДТП прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с неблагополучными семьями.

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