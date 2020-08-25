Под Нижним Тагилом пьяный мужчина катал детей на мотоцикле и врезался в столб

Авария произошла 25 августа. 35-летний мужчина вместе с детьми девяти и шести лет ехал на мотоцикле «ИЖ-Юпитер-5». Водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Дети получили травмы и были госпитализированы в больницу Кировграда. У девочки диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сейчас решается вопрос о транспортировке её в больницу Верхней Пышмы, мальчик находится в стационаре местной больницы с переломом обеих голеней.
Мужчина купил мотоцикл несколько дней назад, однако не поставил его на учет, а также не имел водительских прав. В ГИБДД рассказали, что мать детей находилась дома в нетрезвом состоянии. Родителей неоднократно лишали родительских прав, в феврале 2020 года их восстановили в правах.
После случившегося мать пришла на место ДТП, но не осознала произошедшее, пояснили в Госавтоинспекции.
После ДТП прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с неблагополучными семьями.