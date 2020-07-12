В Екатеринбурге Mercedes столкнулся с мотоциклом и загорелся. Один человек погиб
Сегодня, 11:18ПроисшествияФото: Е1
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге Mercedes столкнулся с двумя мотоциклами. Девушка за рулем одного из мотоциклов смогла уйти от столкновения, второй мотоциклист — погиб на месте, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что автомобиль проехал перекресток на красный свет светофора. По предварительным данным, за рулем находился нетрезвый мужчина. После столкновения иномарка и мотоцикл Honda загорелись.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ГИБДД подтвердили, что водитель Mercedes проехал на красный и столкнулся с Honda и Suzuki. Личность водителя Mercedes, в котором находилось три человека, устанавливается.
6 июля в Нижнем Тагиле мотоциклист столкнулся с Mercedes. Водитель попал в больницу, получив сотрясение головного мозга и многочисленные переломы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей