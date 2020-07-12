В Екатеринбурге Mercedes столкнулся с мотоциклом и загорелся. Один человек погиб

Очевидцы рассказали, что автомобиль проехал перекресток на красный свет светофора. По предварительным данным, за рулем находился нетрезвый мужчина. После столкновения иномарка и мотоцикл Honda загорелись.

В ГИБДД подтвердили, что водитель Mercedes проехал на красный и столкнулся с Honda и Suzuki. Личность водителя Mercedes, в котором находилось три человека, устанавливается.