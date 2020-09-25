Стали известны подробности пожара в Девятом поселке в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности пожара в Девятом поселке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:24ПроисшествияPhoto: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Сегодня в Нижнем Тагиле в Девятом поселке сгорел коттедж, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

25 сентября около 8 утра поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме на улице Калужская.

К месту происшествия прибыли две единицы пожарно-спасательной техники, а также семь человек личного состава.

Пожар локализовали уже к половине девятого утра, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

В результате происшествия выявлены повреждения крыши и второго этажа.

В доме живет пожилая чета, мужчина-инвалид и его жена. В момент возгорания муж находился у сына, женщина находилась дома одна.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, сегодня в Екатеринбурге сгорел дом с автомойкой, площадь возгорания составила 300 квадратных метра.

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