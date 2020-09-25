Стали известны подробности пожара в Девятом поселке в Нижнем Тагиле

25 сентября около 8 утра поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме на улице Калужская.
К месту происшествия прибыли две единицы пожарно-спасательной техники, а также семь человек личного состава.
Пожар локализовали уже к половине девятого утра, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
В результате происшествия выявлены повреждения крыши и второго этажа.
В доме живет пожилая чета, мужчина-инвалид и его жена. В момент возгорания муж находился у сына, женщина находилась дома одна.
Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге сгорел дом с автомойкой, площадь возгорания составила 300 квадратных метра.