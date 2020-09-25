В Нижнем Тагиле полицейские устроили погоню за пьяной водительницей-рецидивисткой

Сообщается, что женщина 1980 года рождения уже была лишена водительских прав за нетрезвое вождение в 2014 году. Срок изъятия удостоверения уже прошел, однако, женщина не сдавала экзамен и не получала обратно документ. Полицейские доставили нарушительницу в отдел полиции № 18.