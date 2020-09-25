В Нижнем Тагиле полицейские устроили погоню за пьяной водительницей-рецидивисткой

В Нижнем Тагиле полицейские устроили погоню за пьяной водительницей-рецидивисткой

Сегодня, 14:03ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД после погони задержали пьяную женщину за рулем автомобился, которая уже была лишена прав за нетрезвую езду. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы происшествия.

В отделе пропаганды ГИБДД рассказали TagilCity.ru, что 24 сентября патрульный экипаж ДПС ГИБДД выполнял свои обязанности по обеспечению безопасности ПДД на улице Балакинская. Ближе к 00.00 сотрудники попытались остановить автомобиль «Lada Granta». Водитель не подчинился требованию и продолжил движение. Завязалась погоня.

Догнать отечественный автомобиль удалось лишь на Красном камне на улице Восточная. За рулем находилась женщина в нетрезвом состоянии, что подтвердило проведенное инспекторами освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, показавшее содержание алкоголя 0,604 промилле, рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что женщина 1980 года рождения уже была лишена водительских прав за нетрезвое вождение в 2014 году. Срок изъятия удостоверения уже прошел, однако, женщина не сдавала экзамен и не получала обратно документ. Полицейские доставили нарушительницу в отдел полиции № 18.

24 сентября Тагилстроевский мировой суд признал её виновной в нарушении части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния) и выписал штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, 29 августа в Нижнем Тагиле поймали двух пьяных водителей, которые сели за руль будучи уже лишенными прав за нетрезвое вождение.

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