В Екатеринбурге эвакуировали торгово-развлекательный центр «МЕГА», пишет E1.

Через систему громкоговорителей клиентов попросили выйти из здания и держаться на расстоянии. Из-за этого на выезде образовались пробки. В торговом центре изданию сообщили, что сработал датчик, а эвакуация не проводится. Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Омега» из-за подозрительного пакета. Позднее выяснилось, что в нем находились кроссовки. В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за пакета с кроссовками

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter