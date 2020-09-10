В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за пакета с кроссовками

Посетителей и сотрудников ТЦ «Омега» попросили покинуть здание. Очевидцы рассказали, что сначала людей эвакуировали с первого, второго и третьего этажей. Намного позднее всех попросили покинуть четвёртый этаж. Эвакуацию провели из-за подозрительного предмета, обнаруженного в ТЦ. Позднее выяснилось, что этим предметом оказался пакет с кроссовками, забытый кем-то из посетителей.