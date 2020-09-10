В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за пакета с кроссовками

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за пакета с кроссовками

Вчера, 22:49ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Екатеринбурге сегодня вечером эвакуировали ТЦ «Омега», пишет Е1.

Посетителей и сотрудников ТЦ «Омега» попросили покинуть здание. Очевидцы рассказали, что сначала людей эвакуировали с первого, второго и третьего этажей. Намного позднее всех попросили покинуть четвёртый этаж. Эвакуацию провели из-за подозрительного предмета, обнаруженного в ТЦ. Позднее выяснилось, что этим предметом оказался пакет с кроссовками, забытый кем-то из посетителей.

В начале июля в столице Урала эвакуировали 3,5 тысячи человек из ТЦ «Гринвич». Тогда полицейским прислали электронное письмо с угрозой о взрывном устройстве.

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