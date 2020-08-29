В Екатеринбурге из-за неизвестного предмета эвакуировали две станции метро

Недавно в Свердловской области были эвакуированы четыре тепловые электростанции. Неизвестный позвонил в офис руководства компании, которой принадлежат объекты, и сообщил, что электростанции заложен заряд. Пришлось эвакуировать все тепловые электростанции, принадлежащие данной организации, так как звонивший не уточнил на какой именно находится бомба.