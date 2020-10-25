На Урале мужчина взял покататься машину у друга и устроил ДТП с пятью пострадавшими

25 октября автомобиль Lada Kalina занесло во время совершения обгона. Водитель не выбрал безопасную скорость и не учел метеорологические условия. Машина столкнулась с Mitsubishi Lancer, двигавшегося во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали пять человек. Все они госпитализированы в больницу Тавды. Сотрудники ГИБДД провели замеры и опросили свидетелей. Устанавливаются личности пострадавших.
Напомним, в Нижнем Тагиле «скорая» протаранила светофор. В результате ДТП два пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести.