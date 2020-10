На Урале мужчина взял покататься машину у друга и устроил ДТП с пятью пострадавшими

Под Тавдой произошло ДТП на трассе с пятью пострадавшими. Мужчина, на одолженном у друга автомобиле, потерял управление и вылетел на «встречку», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

25 октября автомобиль Lada Kalina занесло во время совершения обгона. Водитель не выбрал безопасную скорость и не учел метеорологические условия. Машина столкнулась с Mitsubishi Lancer, двигавшегося во встречном направлении. В результате ДТП пострадали пять человек. Все они госпитализированы в больницу Тавды. Сотрудники ГИБДД провели замеры и опросили свидетелей. Устанавливаются личности пострадавших. Напомним, в Нижнем Тагиле «скорая» протаранила светофор. В результате ДТП два пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В Нижнем Тагиле водитель скорой помощи снес светофор

Related news: В Нижнем Тагиле водитель скорой помощи снес светофор

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter