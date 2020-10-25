На Урале мужчина взял покататься машину у друга и устроил ДТП с пятью пострадавшими

На Урале мужчина взял покататься машину у друга и устроил ДТП с пятью пострадавшими

Сегодня, 17:51ПроисшествияPhoto: ГУ МВД по Свердловской области
Под Тавдой произошло ДТП на трассе с пятью пострадавшими. Мужчина, на одолженном у друга автомобиле, потерял управление и вылетел на «встречку», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

25 октября автомобиль Lada Kalina занесло во время совершения обгона. Водитель не выбрал безопасную скорость и не учел метеорологические условия. Машина столкнулась с Mitsubishi Lancer, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали пять человек. Все они госпитализированы в больницу Тавды. Сотрудники ГИБДД провели замеры и опросили свидетелей. Устанавливаются личности пострадавших.

Напомним, в Нижнем Тагиле «скорая» протаранила светофор. В результате ДТП два пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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