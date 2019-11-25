Под Нижним Тагилом из-за старого удлинителя сгорел частный дом
В минувшие выходные под Нижним Тагилом произошли два крупных пожара, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Первый пожар случился в селе Покровское в 11 часов утра 24 ноября. На улице Бондина загорелся частный дом, который использовался в качестве дачи. Пожар произошел из-за короткого замыкания в старом удлинителе, который был перекинут от одного дома к другому — строящемуся. Пожар заметили строители. Сначала они пытались потушить огонь сами. Однако пламя перекинулось на надворные постройки. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
Второй крупный пожар случился в саду «Автомобилист» на площади 48 квадратных метров. Там сгорел садовый дом, также пламя перекинулось на припаркованный рядом автомобиль Honda CR-V. В тушении огня принимали участие четыре единицы техники и десять человек личного состава.