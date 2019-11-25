Под Нижним Тагилом из-за старого удлинителя сгорел частный дом

Первый пожар случился в селе Покровское в 11 часов утра 24 ноября. На улице Бондина загорелся частный дом, который использовался в качестве дачи. Пожар произошел из-за короткого замыкания в старом удлинителе, который был перекинут от одного дома к другому — строящемуся. Пожар заметили строители. Сначала они пытались потушить огонь сами. Однако пламя перекинулось на надворные постройки. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.