Учительница из Екатеринбурга отказалась заявлять на напавшего на нее школьника
Сегодня, 22:49ПроисшествияФото: pixabay.com
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Учитель русского языка и литературы школы № 24 Екатеринбурга Марина Заболотная, на которую сегодня ученик напал с молотком, отказалась писать заявление в полицию, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
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В ГУ МВД РФ отказались давать комментарии, сославшись на то, что материалы по данному инциденту переданы на рассмотрение в следственный комитет.
Сегодня, ученик школы № 24 напал на учителя с молотком. Женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. О происшествии стало известно от матери девочки, которая тоже является ученицей этой школы. После нападения школьник отправился на уроки
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