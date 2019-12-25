Учительница из Екатеринбурга отказалась заявлять на напавшего на нее школьника

В ГУ МВД РФ отказались давать комментарии, сославшись на то, что материалы по данному инциденту переданы на рассмотрение в следственный комитет.

Сегодня, ученик школы № 24 напал на учителя с молотком. Женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. О происшествии стало известно от матери девочки, которая тоже является ученицей этой школы. После нападения школьник отправился на уроки