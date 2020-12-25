В Нижнем Тагиле пожарные помогли пролежавшей 40 минут на тротуаре бабушке

В Нижнем Тагиле пожарные помогли пролежавшей 40 минут на тротуаре бабушке

Сегодня, 18:43ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В центре Нижнего Тагиле спасатели помогли пенсионерке, которая пролежала на тротуаре 40 минут, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

Пожилую женщину заметили сотрудники пожарной бригады, возвращавшиеся с вызова. Она сидела на тротуаре возле цирка на улице Первомайской.

Photo:Группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Пенсионерка рассказала, что пролежала около 40 минут, но никто к ней не подошел. Они упала и повредила ногу. Пожарные напоили её горячим чаем, вызвали бригаду скорой и передали пострадавшую врачам.

Напомним, 24 декабря на Серовском тракте машина с семьей вылетела в кювет. Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД предложили женщинам и детям пройти в патрульный автомобиль, чтобы согреться и отвезти до точки назначения. Глава семейства остался в транспортном средстве дожидаться эвакуатор.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
помощьМЧСстарушкаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы