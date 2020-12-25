В Нижнем Тагиле пожарные помогли пролежавшей 40 минут на тротуаре бабушке

Пожилую женщину заметили сотрудники пожарной бригады, возвращавшиеся с вызова. Она сидела на тротуаре возле цирка на улице Первомайской.
Пенсионерка рассказала, что пролежала около 40 минут, но никто к ней не подошел. Они упала и повредила ногу. Пожарные напоили её горячим чаем, вызвали бригаду скорой и передали пострадавшую врачам.
Напомним, 24 декабря на Серовском тракте машина с семьей вылетела в кювет. Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД предложили женщинам и детям пройти в патрульный автомобиль, чтобы согреться и отвезти до точки назначения. Глава семейства остался в транспортном средстве дожидаться эвакуатор.