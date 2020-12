В Нижнем Тагиле пожарные помогли пролежавшей 40 минут на тротуаре бабушке

В центре Нижнего Тагиле спасатели помогли пенсионерке, которая пролежала на тротуаре 40 минут, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

Пожилую женщину заметили сотрудники пожарной бригады, возвращавшиеся с вызова. Она сидела на тротуаре возле цирка на улице Первомайской. Photo: Группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» Пенсионерка рассказала, что пролежала около 40 минут, но никто к ней не подошел. Они упала и повредила ногу. Пожарные напоили её горячим чаем, вызвали бригаду скорой и передали пострадавшую врачам. Напомним, 24 декабря на Серовском тракте машина с семьей вылетела в кювет. Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД предложили женщинам и детям пройти в патрульный автомобиль, чтобы согреться и отвезти до точки назначения. Глава семейства остался в транспортном средстве дожидаться эвакуатор. Машина съехала в кювет: под Тагилом полицейские спасли семью с ребенком от холода

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter