Тагильчанин организовал в гараже нарколабораторию и был пойман ФСБ

Тагильчанин организовал в гараже нарколабораторию и был пойман ФСБ

Сегодня, 12:40ПроисшествияPhoto: ЕАН
В Нижнем Тагиле местный житель организовал нарколабораторию в гараже и был задержан сотрудниками ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности и бойцы ОМОН провели совместное задержание местного жителя, которого подозревают в распространении и изготовлении наркотических средств, пишет ЕАН со ссылкой на инсайдера.

Правоохранителям удалось выяснить, что тагильчанин купил в интернете наркотические средства и реагирующее вещество для их производства. Затем он взял в аренду гаражное помещение, в котором устроил химическую лабораторию. В ней он производил и расфасовывал наркотики.

При задержании было найдено более 2,2 килограмма мефедрона, что приблизительно равно 10 тысячам доз.

Photo:ЕАН

Кроме того, в ходе следственных мероприятий был задержан еще один подозреваемый, который предположительно занимался распространением наркотиков через закладки.

По данным фактам заведено уголовное дело.

Напомним, 19 января стало известно о задержании 46-летней жительницы Нижнего Тагила, которую подозревают в торговле героином. Её поиски велись с начала 2019 года.

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