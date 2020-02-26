В Нижнем Тагиле грузовик «Монетки» сбил мать с 6-летним ребенком
Сегодня, 09:03ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле 25 февраля у дома № 33 на улице Орджоникидзе фура сбила женщину с 6-летним мальчиком. ДТП произошло на пешеходном переходе, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Грузовик Mercedes Benz Actros с логотипом торговой сети «Монетка» двигался со стороны проспекта Вагоностроителей. В этот момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу переходили мать с ребенком.
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Женщина и ребенок получили ушибы, госпитализация им не потребовалась. ГИБДД устанавливает все обстоятельства инцидента.
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