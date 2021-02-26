Мужчина пытался распилить свой автомобиль и сжег гараж в Нижнем Тагиле

На площади 12 квадратных метров была повреждена кровля гаража, а также имущество, находящееся внутри, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.
Соседи, увидев дым, вызвали пожарных,рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.
Выяснилось, что мужчина, распиливающий автомобиль, не пострадал. На место происшествия выезжали семь спасателей и две единицы техники.
Напомним, за праздничные дни февраля на территории Нижнего Тагила произошло 13 пожаров.