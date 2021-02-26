Мужчина пытался распилить свой автомобиль и сжег гараж в Нижнем Тагиле

Мужчина пытался распилить свой автомобиль и сжег гараж в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:03ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
Житель Нижнего Тагила захотел распилить свой автомобиль, который 15 лет стоял в гараже. Из-за использования болгарки машина воспламенилась.

На площади 12 квадратных метров была повреждена кровля гаража, а также имущество, находящееся внутри, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

Соседи, увидев дым, вызвали пожарных,рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

Выяснилось, что мужчина, распиливающий автомобиль, не пострадал. На место происшествия выезжали семь спасателей и две единицы техники.

Напомним, за праздничные дни февраля на территории Нижнего Тагила произошло 13 пожаров.

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Нижний Тагил
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