Мужчина пытался распилить свой автомобиль и сжег гараж в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила захотел распилить свой автомобиль, который 15 лет стоял в гараже. Из-за использования болгарки машина воспламенилась.

На площади 12 квадратных метров была повреждена кровля гаража, а также имущество, находящееся внутри, сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила. Соседи, увидев дым, вызвали пожарных,рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила. Выяснилось, что мужчина, распиливающий автомобиль, не пострадал. На место происшествия выезжали семь спасателей и две единицы техники. Напомним, за праздничные дни февраля на территории Нижнего Тагила произошло 13 пожаров. 13 пожаров произошло за выходные дни в Нижнем Тагиле

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