Оставил погреться: в Нижнем Тагиле сгорел ВАЗ

Оставил погреться: в Нижнем Тагиле сгорел ВАЗ

Сегодня, 11:01ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
Тагильчанин лишился своего автомобиля после того, как запустил его и зашел домой, пока он прогревается.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 18 февраля в 09.05. Происшествие случилось на улице Молодежная, 26А.

Молодой мужчина запустил ВАЗ «2112» и вернулся домой. Через некоторое время он загорелся. Пожарных вызвали прохожие.

Сгоревшее авто
Фото:Отдел надзорной деятельности

Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Напомним, глава Артемовского сообщил о том, что ночью 19 февраля неизвестные подожгли его автомобиль.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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