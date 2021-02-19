Оставил погреться: в Нижнем Тагиле сгорел ВАЗ

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 18 февраля в 09.05. Происшествие случилось на улице Молодежная, 26А.
Молодой мужчина запустил ВАЗ «2112» и вернулся домой. Через некоторое время он загорелся. Пожарных вызвали прохожие.
Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Напомним, глава Артемовского сообщил о том, что ночью 19 февраля неизвестные подожгли его автомобиль.