Оставил погреться: в Нижнем Тагиле сгорел ВАЗ

Тагильчанин лишился своего автомобиля после того, как запустил его и зашел домой, пока он прогревается.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 18 февраля в 09.05. Происшествие случилось на улице Молодежная, 26А. Молодой мужчина запустил ВАЗ «2112» и вернулся домой. Через некоторое время он загорелся. Пожарных вызвали прохожие. Сгоревшее авто Фото: Отдел надзорной деятельности Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает Отдел надзорной деятельности. Напомним, глава Артемовского сообщил о том, что ночью 19 февраля неизвестные подожгли его автомобиль. «Те, кому хвост поджимаю»: глава Артемовского заявил о поджоге своего автомобиля

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