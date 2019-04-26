Облсуд вынесет окончательный приговор полицейским по делу Головко 13 мая

В пятницу, 26 апреля, облсуд рассмотрел апелляцию по делу полицейских из Нижнего Тагила, но решение будет принято только 13 мая. Правоохранителей изначально обвиняли по двум статьям УК РФ — «Причинение тяжких телесных повреждений» и «Превышение должностных полномочий». Дело рассматривал Ленинский райсуд Нижнего Тагила. В декабре 2018 года полицейских Егора Ялунина, Анатолия Быкова и Дмитрия Панова признали виновными только по второй статье. Им назначили наказание в виде 3,5 лет тюрьмы. Однако, ни одну из сторон процесса вердикт судьи Анны Пфейфер не устроил.

Только спустя три месяца после оглашения приговора апелляционная жалоба была принята к рассмотрению в областной суд. 7 марта Егора Ялунина и Анатолия Быкова этапировали из СИЗО при ИК-13 в следственный изолятор Камышлова, Дмитрия Панова оставили в Нижнем Тагиле.