По делу совладельца провайдера «Планета» опросили ещё двух свидетелей
В Пригородном райсуде Нижнего Тагила допросили ещё двух свидетелей гособвинения по делу об истязании детей совладельцем «ITM Холдинга» (провайдер «Планета») Юрием Юдиным. На заседании 26 апреля опрос провели по видеоконференции, сообщает корреспондент TagilCity.ru.
По версии правоохранителей, бизнесмен в период с 2014 по 2016 год совершил три эпизода, которые связаны с насилием над детьми. Предприниматель истязал пятилетнего сына своей сожительницы — надевал на него электрический ошейник, бил розгами и втыкал в руки ребёнка иголки. Это был первый зафиксированный случай. По словам свидетелей гособвинения, Юдин организовал в холдинге «подобие секты». Если подчинённые отказывались посещать собрания или вносить деньги, экс-директор провайдера избивал их.
В середине 2018 года статья «Истязание», по которой обвиняли Юдина, была переквалифицирована Пригородным райсудом на декриминализованную — «Побои». После этого надзорное ведомство обжаловало это решение в Свердловском облсуде. В марте 2019 года Пригородный райсуд Нижнего Тагила начал заново рассматривать дело бизнесмена.
С августа 2018 года Юдин остался в холдинге только в качестве совладельца — у него 30% акций предприятия. Полномочия генерального директора он сложил. У него четверо детей, в отношении двоих его лишили родительских прав.
Прокуратура и следственный комитет пока не комментируют процесс, заседание закрыто от прессы.