По делу совладельца провайдера «Планета» опросили ещё двух свидетелей

По версии правоохранителей, бизнесмен в период с 2014 по 2016 год совершил три эпизода, которые связаны с насилием над детьми. Предприниматель истязал пятилетнего сына своей сожительницы — надевал на него электрический ошейник, бил розгами и втыкал в руки ребёнка иголки. Это был первый зафиксированный случай. По словам свидетелей гособвинения, Юдин организовал в холдинге «подобие секты». Если подчинённые отказывались посещать собрания или вносить деньги, экс-директор провайдера избивал их.

В середине 2018 года статья «Истязание», по которой обвиняли Юдина, была переквалифицирована Пригородным райсудом на декриминализованную — «Побои». После этого надзорное ведомство обжаловало это решение в Свердловском облсуде. В марте 2019 года Пригородный райсуд Нижнего Тагила начал заново рассматривать дело бизнесмена.

С августа 2018 года Юдин остался в холдинге только в качестве совладельца — у него 30% акций предприятия. Полномочия генерального директора он сложил. У него четверо детей, в отношении двоих его лишили родительских прав.