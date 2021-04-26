К другу упавшего с крыши дома тагильчанина пришли полицейские

Полицейские явились к приятелю подростка в тот же вечер, 18 апреля. Правоохранители провели осмотр в жилище на улице Парковая, 17. Друг погибшего является совершеннолетним, сообщает инсайдер TagilCity.ru.
По уточненной информации, скончавшемуся подростку 17 лет, ранее ошибочно сообщалось, что парню исполнилось 18.
В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru не опровергли данную информацию и направили за информацией в СКР. В Следственном комитете отказались от комментариев по данному поводу.
Напомним, происшествие случилось 18 апреля около 10.30. Одетый в темную одежду 17-летний подросток спрыгнул с крыши дома, расположенного на улице Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле. Жильцы рассказали, что ранее данного молодого человека неоднократно видели вблизи этого строения. Парень выжил после падения и был передан медикам «скорой», но он скончался в автомобиле СМП по дороге в больницу из-за несовместимых с жизнью травм.