В ДТП под Екатеринбургом погибла женщина и ещё три человека пострадали

Авария произошла днём 25 мая. Согласно предварительной версии, водитель автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста». Одна из пассажирок «ВАЗ-2114» скончалась на месте, другую и двух водителей в тяжёлом состоянии госпитализировали.

В машине ехала моя сестра, ее молодой человек был за рулем, еще там была его мама, она погибла. Машина буквально разлетелась пополам,рассказала журналистам родственница пострадавшей девушки.