В ДТП под Екатеринбургом погибла женщина и ещё три человека пострадали
Сегодня, 11:13ПроисшествияФото: E1.ru
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На шестом километре дороги Арти — Большие карзи произошла авария с участием двух легковых автомобилей. От столкновения одна из машин разлетелась на две части, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла днём 25 мая. Согласно предварительной версии, водитель автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста». Одна из пассажирок «ВАЗ-2114» скончалась на месте, другую и двух водителей в тяжёлом состоянии госпитализировали.
В машине ехала моя сестра, ее молодой человек был за рулем, еще там была его мама, она погибла. Машина буквально разлетелась пополам,рассказала журналистам родственница пострадавшей девушки.
Сотрудникам правоохранительных органов только предстоит установить точные причины аварии и степень вины каждого участника.
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