Женщина забрала чужой телефон в «Перекрестке» в Нижнем Тагиле

Женщина пенсионного возраста забрала чужой телефон и выключила его в магазине «Перекресток» по улице Фрунзе 56 в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 24 мая. Владелица устройства написала заявление в полицию.

Девушка обнаружила пропажу на улице, когда вышла из магазина. После чего вернулась обратно и попросила сотрудников супермаркета проверить камеры видеонаблюдения. Как рассказала TagilCity.ru пострадавшая, она забыла телефон на столе и ушла. Через несколько минут на улице девушка решила позвонить мужу, но не обнаружила телефон. Тагильчанка вернулась в магазин, но не обнаружила пропажу. Я попросила посмотреть по камерам. Пожилая женщина, забрала телефон и выключила его, мы на него звонили,рассказала TagilCity.ru пострадавшая. По словам Марины, которая потеряла устройство продавцы магазина «Перекресток» узнали пенсионерку, присвоившую себе чужой телефон. Женщина оказалась постоянным покупателем заведения. Пострадавшая написала заявление в полицию. В полицию я обращалась, наряд приехал, заявление мое приняли, но они не съездили в перекресток, чтобы изъять записи из видеокамер. Там есть камеры на торговом центре, можно было бы проследить, куда направилась женщина с моим телефоном. Продавцы ее узнали, сказали, что бабушка является постоянным покупателем их магазина,сообщила Марина. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru подтвердили факт поступления заявления, а также заявили, что на данный момент проводится проверка. Изъято видео, на котором видно, как проходящая мимо пожилая женщина забирает оставленное средство связи. Личность ее в настоящее время устанавливается. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, сообщили в пресс-службе.

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