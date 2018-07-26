Заключенный скончался в колонии строгого режима ИК-10 в Екатеринбурге

Другие заключенные рассказали о погибшем, что он никогда не жаловался на свое здоровье и не состоял на учете у медиков. Однако перед смертью осужденный голодал в знак протеста против противоправных действий сотрудников колонии.

Официальной причиной смерти заключенного стало заболевание миокарда и сердечная недостаточность. В ГУФСИН уверяют, что смерть человека не связана с голодовкой. Перед смертью осужденный обратился в медчасть колонии с резким ухудшением состояния, вскоре мужчина оказался без сознания, а затем скончался. Медперсонал проводил необходимые реанимационные мероприятия.

Во время отбывания наказания в ИК-10 осужденный М. был трудоустроен, неоднократно поощрялся руководством учреждения,отметили в пресс-службе ГУФСИН.