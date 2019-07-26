В Нижнем Тагиле суд вынес приговор экс-сотруднику МВД за «чёрную» сделку с жильём

По версии обвинения, в мае 2017 года подсудимый познакомился со злоупотребляющим спиртным владельцем дома в селе Покровское, довёл его до запоя, завладел документами и обманом попытался оформить на себя его жильё стоимостью 388 тысяч рублей. При этом мужчина составил договор, согласно которому хозяин продал ему дом за 550 тысяч рублей. Однако позже Нижнетагильский отдел управления Федеральной службы госрегистрации отказал ему в записи права собственности, поскольку владелец жилья написал соответствующее заявление.