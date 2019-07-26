В Нижнем Тагиле суд вынес приговор экс-сотруднику МВД за «чёрную» сделку с жильём
Ленинский районный суд приговорил пенсионера МВД и ветерана боевых действий из Нижнего Тагила, обвиняемого в попытке присвоения чужого дома, к двум годам условного лишения свободы с испытательным срок в три года, а также штрафу в 100 тысяч рублей.
По версии обвинения, в мае 2017 года подсудимый познакомился со злоупотребляющим спиртным владельцем дома в селе Покровское, довёл его до запоя, завладел документами и обманом попытался оформить на себя его жильё стоимостью 388 тысяч рублей. При этом мужчина составил договор, согласно которому хозяин продал ему дом за 550 тысяч рублей. Однако позже Нижнетагильский отдел управления Федеральной службы госрегистрации отказал ему в записи права собственности, поскольку владелец жилья написал соответствующее заявление.
Было возбуждено уголовное дело по статям «Мошенничество» и «Покушение на преступление». Подсудимый вину признал. Судья вынес решение 24 июля.
Отметим, что по ходу разбирательства родственники потерпевшего сообщали, что подвергались нападениям: неизвестные выбили окна в доме, которым пытался завладеть подсудимый, а также подожгли их машину. Другая жительница Нижнего Тагила обвиняла мужчину в присвоении комнаты коммунальной квартиры, где проживал её сын, в 2015 году. Тогда в ходе проверки полиция состава преступления не нашла.