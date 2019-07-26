В Свердловской области за грубые нарушения оштрафовали директора автошколы
Сегодня, 18:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Туринском районе директор автошколы ООО «Регион» получил штраф за сломанные учебные автомобили и за отсутствие у водителей медицинского заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки прокуратура выяснила, что директор автошколы «Регион» не обеспечил своевременное проведение технического обслуживания учебных автомобилей. Помимо этого, в автошколе не преподавали занятия по оказанию первой медицинской помощи.
Более того, у четверых водителей отсутствовало медицинское заключение о наличии или отсутствии медпротивопоказаний к управлению автомобилем. Также перед поездкой водителей не осматривал медик, что является нарушением законодательства.
В отношении директора заведено административное дело по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом» (ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ). Ространснадзор оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей