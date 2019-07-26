В Свердловской области за грубые нарушения оштрафовали директора автошколы

В ходе проверки прокуратура выяснила, что директор автошколы «Регион» не обеспечил своевременное проведение технического обслуживания учебных автомобилей. Помимо этого, в автошколе не преподавали занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Более того, у четверых водителей отсутствовало медицинское заключение о наличии или отсутствии медпротивопоказаний к управлению автомобилем. Также перед поездкой водителей не осматривал медик, что является нарушением законодательства.