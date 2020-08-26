Кражу 107 шуб из салона Elena Furs в Нижнем Тагиле назвали хищением года

В МВД отметили, что украденные изделия могут в ближайшее время выставить на продажу. Всех, кто увидит такое объявление о продаже, просят позвонить по номеру круглосуточного телефона доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61 либо в полицию Нижнего Тагила: 8 (3435) 47-70-02.