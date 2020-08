Кражу 107 шуб из салона Elena Furs в Нижнем Тагиле назвали хищением года

Стали известны подробности ограбления магазина Elena Furs в Нижнем Тагиле. Злоумышленники похитили 107 дорогих шуб и сейф с деньгами. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказал Горелых, сообщение о сработавшей сигнализации поступило в полицию около пяти утра 24 августа. На место прибыли сотрудники ЧОПа. Они не обнаружили следов взлома и вызвали полицейских. Двери магазины были заперты изнутри. Охотники за чужими шубами вероятнее всего проникли на объект из подъезда через подвальное помещение, дверь которого оказалась отжатой. Добычей воров стали самые дорогие экземпляры женских меховых изделий на сумму 22 миллиона рублей, пояснил Горелых. Датчики воры закрыли носками. Добычей злоумышленников стали изделия из меха куницы, норки и соболя. Помимо меховых изделий воры унесли сейф. Владельцы магазина оценили общий ущерб в 23 млн рублей. Хищение 107 шуб из салона Elena Furs в Нижнем Тагиле назвали кражей года Photo: Валерий Горелых По словам Валерия Горелых, хищение стало одним из самых крупных краж в регионе. Он назвал преступление «кражей года». Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная причинением материального ущерба в крупном размере». Дело взял на личный контроль начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. В МВД отметили, что украденные изделия могут в ближайшее время выставить на продажу. Всех, кто увидит такое объявление о продаже, просят позвонить по номеру круглосуточного телефона доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61 либо в полицию Нижнего Тагила: 8 (3435) 47-70-02.

