Уральская пенсионерка отсудила 180 тысяч за удар автоматической дверью

В ноябре 2019 года женщину зажало в некорректно работающих автоматических дверях. В результате она получила перелом шейки бедра и закрытую черепно-мозговую травму.
Прокуратурой было направлено заявление о взыскании средств, потраченных на лечение, а также морального вреда.
Березовский городской суд взыскал с компании 30 тысяч рублей, которые были потрачены на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
Напомним, что ранее тагильчанка отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей за протекшую крышу