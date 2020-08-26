Уральская пенсионерка отсудила 180 тысяч за удар автоматической дверью

Уральская пенсионерка отсудила 180 тысяч за удар автоматической дверью

Сегодня, 11:30ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
92-летняя женщина из Березовского, которую зажало автоматическими дверями в магазине, получит компенсацию морального вреда, а также ей будут возмещены затраты на лечение крупной торговой сетью ООО «Агроторг», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ноябре 2019 года женщину зажало в некорректно работающих автоматических дверях. В результате она получила перелом шейки бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

Прокуратурой было направлено заявление о взыскании средств, потраченных на лечение, а также морального вреда.

Березовский городской суд взыскал с компании 30 тысяч рублей, которые были потрачены на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, что ранее тагильчанка отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей за протекшую крышу

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