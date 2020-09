На вагонке в Нижнем Тагиле мужчине зажало ногу культиватором во дворе частного дома, сообщает администрация города в группе во «Вконтакте».

Ногу мужчины помогли вытащить сотрудники Центра защиты населения, после чего его госпитализировали на «скорой». Photo: группа во "Вконтакте" "Нижний Тагил" Спустя 30 минут точно такой же случай произошел в селе Покровское. Напомним, 24 сентября в Нижнем Тагиле мужчину зажало в салоне автомобиля «Лада» после столкновения со столбом. Пострадавшего извлекли специнструментом сотрундики МСЧ и передали врачам «скорой». Зажало в салоне: в Нижнем Тагиле «Лада» влетела в фонарный столб

