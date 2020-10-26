Скончалася родившийся в Нижнем Тагиле заслуженный художник Александр Феофилактов

Напомним, 20 октября в Екатеринбурге после тяжелой болезни, не выходя из комы, скончался артист Валерий Топорков. Он лежал в гнойном отделении, где врачи боролись за сохранение его нижних конечностей, но медикам пришлось ампутировать одну из ног. После операции мужчина так и не пришел в сознание.