Скончалася родившийся в Нижнем Тагиле заслуженный художник Александр Феофилактов

Мужчина родился 5 апреля 1951 года. Закончил художественное училище в Саранске, с 1977 года проживал в Мурманске.
Мастер писал портреты, натюрморты и тематические картины. В течение 13 лет был главой Союза художников России в Мурманской области.
Напомним, 20 октября в Екатеринбурге после тяжелой болезни, не выходя из комы, скончался артист Валерий Топорков. Он лежал в гнойном отделении, где врачи боролись за сохранение его нижних конечностей, но медикам пришлось ампутировать одну из ног. После операции мужчина так и не пришел в сознание.