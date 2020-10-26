Скончалася родившийся в Нижнем Тагиле заслуженный художник Александр Феофилактов

Скончалася родившийся в Нижнем Тагиле заслуженный художник Александр Феофилактов

Сегодня, 08:58ПроисшествияPhoto: Мурманский областной художественный музей
В возрасте 69 лет скончался заслуженный художник России, уроженец Нижнего Тагила Александр Феофилактов, пишет «КП-Мурманск».

Мужчина родился 5 апреля 1951 года. Закончил художественное училище в Саранске, с 1977 года проживал в Мурманске.

Мастер писал портреты, натюрморты и тематические картины. В течение 13 лет был главой Союза художников России в Мурманской области.

Напомним, 20 октября в Екатеринбурге после тяжелой болезни, не выходя из комы, скончался артист Валерий Топорков. Он лежал в гнойном отделении, где врачи боролись за сохранение его нижних конечностей, но медикам пришлось ампутировать одну из ног. После операции мужчина так и не пришел в сознание.

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