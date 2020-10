Скончалася родившийся в Нижнем Тагиле заслуженный художник Александр Феофилактов

В возрасте 69 лет скончался заслуженный художник России, уроженец Нижнего Тагила Александр Феофилактов, пишет «КП-Мурманск».

Мужчина родился 5 апреля 1951 года. Закончил художественное училище в Саранске, с 1977 года проживал в Мурманске. Мастер писал портреты, натюрморты и тематические картины. В течение 13 лет был главой Союза художников России в Мурманской области. Напомним, 20 октября в Екатеринбурге после тяжелой болезни, не выходя из комы, скончался артист Валерий Топорков. Он лежал в гнойном отделении, где врачи боролись за сохранение его нижних конечностей, но медикам пришлось ампутировать одну из ног. После операции мужчина так и не пришел в сознание. «Потеряли человека с большой буквы»: в Екатеринбурге умер артист Валерий Топорков

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter