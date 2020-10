В Нижнем Тагиле «десятка» въехала в чинившую трамвайные провода аварийную машину

В центре Нижнего Тагила автомобиль врезался в аварийную машину, которая чинила трамвайные провода. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы происшествия.

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru этот факт подтвердили. Обошлось без пострадавших, водители разъехались по федеральному закону № 40 («Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - прим. ред). Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» выбрал не соответствующую скорость и допустил столкновение с автомобилем аварийной службы,рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД. Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле у Драмтеатра произошел обрыв контактной сети на трамвайной линии. В Нижнем Тагиле в центре города произошел обрыв контактной сети на трамвайной линии

Related news: В Нижнем Тагиле в центре города произошел обрыв контактной сети на трамвайной линии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter