Нанес более 230 ударов: свердловчанин до смерти избил сожительницу

Нанес более 230 ударов: свердловчанин до смерти избил сожительницу

Сегодня, 13:07ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Новоуральске мужчина до смерти избил свою сожительницу. Он нанес ей более 230 ударов в различные части тела, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что вечером 26 июня 2020 года между подсудимым и его сожительницей произошел конфликт. Действие происходило в квартире на улице Автозаводская. В ходе ссоры мужчина начал избивать женщину. Он нанес ей не менее 19 ударов в область головы и 215 по телу.

В результате у женщины оказались сломаны пять ребер, получена тупая травма живота и груди, разорвало селезенку и развилась массовая кровопотеря. Кроме того, были сломаны носовые кости черепа, ушибленные раны и кровоизлияния лобной, теменной, правой височной, затылочной областей головы, глазниц, челюсти, верхней и нижней слизистой губ и иные повреждения.

От полученных травм она скончалась на месте.

Суд Новоуральска признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть) и приговорил его к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница обвиняется в убийстве сожителя. Мужчина был отправлен за продуктами, а вернулся пьяным и принес домой только хлеб. Это не понравилось женщине и она зарезала мужчину двумя ударами ножа.

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