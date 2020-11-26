Нанес более 230 ударов: свердловчанин до смерти избил сожительницу

Судом установлено, что вечером 26 июня 2020 года между подсудимым и его сожительницей произошел конфликт. Действие происходило в квартире на улице Автозаводская. В ходе ссоры мужчина начал избивать женщину. Он нанес ей не менее 19 ударов в область головы и 215 по телу.