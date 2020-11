Нанес более 230 ударов: свердловчанин до смерти избил сожительницу

В Новоуральске мужчина до смерти избил свою сожительницу. Он нанес ей более 230 ударов в различные части тела, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что вечером 26 июня 2020 года между подсудимым и его сожительницей произошел конфликт. Действие происходило в квартире на улице Автозаводская. В ходе ссоры мужчина начал избивать женщину. Он нанес ей не менее 19 ударов в область головы и 215 по телу. В результате у женщины оказались сломаны пять ребер, получена тупая травма живота и груди, разорвало селезенку и развилась массовая кровопотеря. Кроме того, были сломаны носовые кости черепа, ушибленные раны и кровоизлияния лобной, теменной, правой височной, затылочной областей головы, глазниц, челюсти, верхней и нижней слизистой губ и иные повреждения. От полученных травм она скончалась на месте. Суд Новоуральска признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть) и приговорил его к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница обвиняется в убийстве сожителя. Мужчина был отправлен за продуктами, а вернулся пьяным и принес домой только хлеб. Это не понравилось женщине и она зарезала мужчину двумя ударами ножа.

