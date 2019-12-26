Следственный комитет отпустил спецкора «Новой газеты» домой после допроса
Специального корреспондента Юлию Полухину отпустили домой с Петровки, 38, сообщает «Новая газета».
На данный момент девушка находится дома.
По информации Следственного комитета России обыски у Полухиной прошли в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, возбужденного из-за деятельности «ЧВК Е.Н.О.Т».
В заявлении ведомства указано, что следствие получило материалы, в которых содержится информация о том, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной, могут находиться данные, подтверждающие преступную деятельность группировки.
В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве, сказано в заявлении.
Сегодня утром в доме спецкора «Новой газеты» Юлии Полухиной прошли обыски, после которых ее увезли в неизвестном направлении. Редакция издания разместила заявление, где было сказано, что следственные действия могут быть связаны с опубликованными ранее материалами о действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганстка, а также расследованиями фактов контрабанды.