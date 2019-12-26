Следственный комитет отпустил спецкора «Новой газеты» домой после допроса

На данный момент девушка находится дома.

По информации Следственного комитета России обыски у Полухиной прошли в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, возбужденного из-за деятельности «ЧВК Е.Н.О.Т».

В заявлении ведомства указано, что следствие получило материалы, в которых содержится информация о том, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной, могут находиться данные, подтверждающие преступную деятельность группировки.

В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве, сказано в заявлении.