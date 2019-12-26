Увезли в неизвестном направлении: СК и СОБР провели обыск у спецкора «Новой газеты»

Обыск прошел с шести до десяти утра. Это связано с материалами, которые были опубликованы изданием. Они касались действий незаконных вооруженных группировок на территории Донбасса и Луганска, а также расследований фактов контрабанды.

В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении, говорится в заявлении.

Адвокат Юлии Полухиной Петр Заикин не знает, куда ему отправляться, чтобы принять участие в допросе.

Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение, сообщается в заявлении.