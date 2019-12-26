Увезли в неизвестном направлении: СК и СОБР провели обыск у спецкора «Новой газеты»
Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края вместе с СОБР пришли в дом к специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) с обыском, после которого ее увезли в неизвестном направлении, сообщается в заявлении редакции.
Обыск прошел с шести до десяти утра. Это связано с материалами, которые были опубликованы изданием. Они касались действий незаконных вооруженных группировок на территории Донбасса и Луганска, а также расследований фактов контрабанды.
В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении, говорится в заявлении.
Адвокат Юлии Полухиной Петр Заикин не знает, куда ему отправляться, чтобы принять участие в допросе.
Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение, сообщается в заявлении.
Ранее была задержана журналист «Базы». Она отправилась на встречу с семьей Евгения Манюрова, который открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве 19 декабря. Никитина пообщалась с матерью стрелка. Когда корреспондент находилась в квартире пришли следователи. Об этом девушка сообщила коллегам, после чего перестала выходить на связь.