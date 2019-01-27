Пожар площадью 1000 кв. м потушен на заводе металлоконструкций в Екатеринбурге
Сегодня, 12:05ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на 27 января на заводе металлоконструкций в Екатеринбурге произошел пожар. Площадь возгорания составила 1000 кв. м.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар произошел на складе, который сдавался в аренду. Там находились бытовая техника, автодетали, торговое и производственное оборудование. На момент возгорания людей в здании не было.
В тушении огня были задействованы 26 единиц техники, около 90 пожарных и пять звеньев газодымозащитной службы. Тушение огня было затруднено из-за большой загруженности склада и газовых баллонов, которые взрывались под действием огня.
Открытое горение удалось ликвидировать в 4:30, к 7:30 завершился разбор сгоревших конструкций, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей