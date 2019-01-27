Пожар площадью 1000 кв. м потушен на заводе металлоконструкций в Екатеринбурге

Пожар произошел на складе, который сдавался в аренду. Там находились бытовая техника, автодетали, торговое и производственное оборудование. На момент возгорания людей в здании не было.

В тушении огня были задействованы 26 единиц техники, около 90 пожарных и пять звеньев газодымозащитной службы. Тушение огня было затруднено из-за большой загруженности склада и газовых баллонов, которые взрывались под действием огня.