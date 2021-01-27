На Урале неизвестный массово «минирует» детские сады

На Урале неизвестный массово «минирует» детские сады

Сегодня, 09:21ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области начали массово поступать сообщения о взрывных устройствах в образовательных учреждениях.

Сообщается о пяти случаях «минирования» в Камышлове. «Взрывное устройство» якобы было заложено в двух детсадах, двух школах и колледже, пишет E1.

Работа образовательных учреждений прекратилась не небольшой период из-за сообщений по электронной почте. Во всех случаях сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ничего подозрительного на территории образовательных учреждений, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

По информации инсайдера, 27 января в Екатеринбурге появились новые сообщения о «минировании» как минимум пяти детских садиков.

Напомним, 20 января сообщалось об экс-сотруднице «Магнита» в Нижней Салде, которую не устроила выплата по увольнению. Она пригрозила заминировать магазин на улице Новая.

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