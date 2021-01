На Урале неизвестный массово «минирует» детские сады

В Свердловской области начали массово поступать сообщения о взрывных устройствах в образовательных учреждениях.

Сообщается о пяти случаях «минирования» в Камышлове. «Взрывное устройство» якобы было заложено в двух детсадах, двух школах и колледже, пишет E1. Работа образовательных учреждений прекратилась не небольшой период из-за сообщений по электронной почте. Во всех случаях сотрудники правоохранительных органов не обнаружили ничего подозрительного на территории образовательных учреждений, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. По информации инсайдера, 27 января в Екатеринбурге появились новые сообщения о «минировании» как минимум пяти детских садиков. Напомним, 20 января сообщалось об экс-сотруднице «Магнита» в Нижней Салде, которую не устроила выплата по увольнению. Она пригрозила заминировать магазин на улице Новая. В Нижней Салде экс-сотрудница «Магнита» пригрозила взорвать магазин

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter