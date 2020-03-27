В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в бараке. СК не исключает поджог

Площадь пожара составила 200 квадратных метров, возгорание произошло в подъезде, по деревянным конструкциям пламя быстро распространилось, перекрыв людям путь для эвакуации. Кроме того, на окнах квартир на первом этаже были решетки.

10 жильцов смогли спастись, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, семь человек погибли.

Сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из МЧС и регионального Следственного комитета отрабатывают различные версии пожара с гибелью большого количества людей. В том числе, версию, связанную с поджогом дома, рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

На месте будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая поможет установить причину пожара. Правоохранители склоняются к тому, что дом подожгли.